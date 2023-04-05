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Найдорожчим молодим гравцем решти світу є Гонсалу Рамуш із Бенфіки.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES на своєму сайті опублікував рейтинг найдорожчих молодих гравців до 23 років, які не виступають у топ-5 лігах світу.

Найдорожчим таким футболістом є 21-річний португальський форвард Бенфіки Гонсалу Рамуш — 70 мільйонів євро.

На другому місці йде його одноклубник та співвітчизник – захисник Антоніу Сілва (66 млн євро), а трійку найкращих доповнює ще один португалець зі Спортингу – Гонсалу Інасіу.

Також зазначимо, що до рейтингу потрапили два українці — обидва з донецького Шахтаря. Півзахисник Георгій Судаков посідає 14 місце із сумою 24 млн євро, а Артем Бондаренко замикає список – 10 млн євро.