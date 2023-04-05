Англія

Німецький форвард має намір продовжити кар'єру на Стемфорд Брідж.

Нападник лондонського Челсі Кай Гаверц розповів про найближчі плани щодо свого майбутнього.

"У мене все ще є два роки за контрактом з Челсі. Мені не потрібно кудись переходити кожні два чи три роки. Ми з моєю дівчиною почуваємося дуже комфортно в Лондоні. Я люблю футбольний клуб Челсі — людей і його вболівальників.

Я ніколи не спілкувався з керівництвом Баварії після мого переходу в Челсі", — цитує слова Гаверца журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Bild.

Раніше повідомлялося, що мадридський Реал розглядає варіант із підписанням Кая Гаверца, тоді як мюнхенська Баварія вирішила відмовитись від кандидатури німця.