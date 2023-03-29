Німеччина

Кандидатура форварда Челсі обговорювалася у мюнхенському гранді у списку перших можливих трансферних цілей.

Нападник лондонського Челсі та національної збірної Німеччини Кай Гаверц фігурував у списку потенційних трансферних цілей Баварії.

Як повідомляє журналіст Крістіан Фальк, новий головний тренер мюнхенців Томас Тухель та керівництво клубу у перших списках можливих літніх посилень складу обговорювали між собою кандидатуру 23-річного німці.

За інформацією джерела, сторони зійшлися на думці, що не намагатимуться оформити трансфер Гаверца, з яким Тухель має досвід спільної роботи у Челсі.

Цього сезону Кай Гаверц провів на клубному рівні 36 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 9 голів і віддав 1 асист.