Англія

Захисник незабаром повернеться до гри.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Брентфорд та здобув мінімальну перемогу.

В першій половині гри Люк Шоу покинув поле через пошкодження. Його місце зайняв Тайлер Маласія.

Як повідомляє видання The Times, англійський захисник не отримав серйозного пошкодження. Медичний штаб дав позитивний прогноз щодо м'язової травми гравця.

Зазначимо, що в цьому сезоні Люк Шоу відіграв 37 матчів на клубному рівні, в яких відзначився голом та шістьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Люк Шоу продовжив контракт із Манчестер Юнайтед до літа 2027 року.