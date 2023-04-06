Англія

Керманич Манчестер Юнайтед прокоментував стан власного підопічного.

Манчестер Юнайтед напередодні мінімально переграв Брентфорд у перенесеному домашньому матчі двадцять п’ятого туру англійської Прем’єр-ліги.

Манчестер Юнайтед — Брентфорд 1:0 Відео голу та огляд матчу англійської Прем’єр-ліги

Проте, не дивлячись на перемогу власної команди, думки головного тренер "Червоних дияволів" Еріка тен Гага після завершення гри були пов’язані зі захисником Люком Шоу, якого довелось замінити на 37 хвилині через отримане пошкодження.

"Станом на зараз я нічого не можу сказати щодо здоров’я Шоу. Лікарі сказали мені, що потрібно буде зачекати добу перед тим, як будуть отримані перші результати досліджень та встановлений відповідний діагноз.

Саме тому я не хочу зараз нічого коментувати. Як тільки я отримав від нього сигнал щодо необхідності заміни, я зняв Шоу з гри. Будемо чекати", — заявив нідерландський фахівець.

Наступний матч Манчестер Юнайтед проведе вдома проти Евертона.