Англія

Німець висловився перед центральним поєдинком АПЛ.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував майбутню зустріч з Арсеналом в рамках чемпіонату Англії.

"Очевидно, що це інша команда. Мікель створює цю команду вже кілька років, і, очевидно, результат вражає. Цікаво спостерігати за тим, як вони грають. Це дуже жвавий, хороший футбол.

Це не зовсім те, що ви можете сказати про Ліверпуль. Але ми граємо вдома, але це не означає, що ми маємо покладатися лише на трибуни Енфілда.

Ми проаналізували останні матчі, поговорили із гравцями. Якщо говорити про недільний матч, то маю гарне передчуття", — цитує наставника офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Арсенал відбудеться у неділю, 9 квітня, о 18:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція цього поєдинку.