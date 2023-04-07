Україна

Криворізький колектив готується до наступного матчу УПЛ.

Півзахисник криворізького Кривбасу Денис Шевченко прокоментував прийдешній матч 20 туру УПЛ проти луганської Зорі.

"Підготовка у самому розпалі. Працюємо, аби здобути перемогу та порадувати наших вболівальників. Щасливий нарешті приєднатись до команди. Дуже довго був на реабілітації. Тому задоволений, що можу тренуватись. Хочу допомогти Кривбасу. Почуваю себе добре, буду якнайшвидше набирати форму.

Набрали чотири очки у важких матчах, хоча могли взяти усі шість. Такі матчі тільки загартовують колектив", — цитує футболіста офіційний сайт клубу.

Матч Кривбас — Зоря відбудеться 8 квітня, початок о 13:00. Слідкувати за подіями матчу можна в текстовій трансляції на нашому сайті.