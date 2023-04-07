Іспанія

Нідерландець зможе взяти участь в матчі з колишньою командою.

Атлетіко в зимове трансферне вікно підписав нападника Барселони Мемфіса Депая. Нідерландець провів за мадридську команду 8 матчів і забив 3 голи.

В останньому матчі проти Бетіса (1:0) форвард не грав через травму. Як повідомляє Marca, для лікування пошкодження нападнику знадобиться деякий час, тому в найближчих матчах — проти Райо та Альмерії — він не зіграє. Проте буде готовий до поєдинку з Барселоною, який відбудеться 23 квітня.

Зазначимо, що контракт між нідерландським форвардом та Атлетіко розрахований на 2,5 роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Атлетіко побореться за нападника Борусії М Маркуса Тюрама наступним літом.