Італія

Італієць хоче переїхати в європейський чемпіонат.

Нападник аргентинського Тігре Матео Ретегі, контракт якого належить Бока Хуніорс, заявив, що мріє перебратись до європейського чемпіонату.

"Мій наступний клуб буде у Європі. Я хотів би спробувати себе у Серії А, але поки не знаю — про це подбає мій батько", — цитує футболіста Фабріціо Романо.

Цього сезону Ретегі забив шість голів у дев'яти матчах за Тігре у всіх турнірах. Його термін оренди закінчується в грудні, а контракт з Бока Хуніорс завершується 31 грудня 2024 року.

Преса в Італії свідчать, що Інтер лідирує в гонці за його підписання влітку, але Ретегі коштуватиме щонайменше 15 мільйонів євро. Також інтерес до Матео проявляє німецький Айнтрахт.