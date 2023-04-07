Англія

Екстренер Челсі має попит.

Керівництво Вест Гема через незадовільні результати розглядає можливість припинення співпраці з Девідом Моєсом та шукаю йому заміну.

Як повідомляє видання The Telegraph, лондонський клуб хоче запросити колишнього тренера Челсі та Брайтона Грема Поттера.

Стверджується, що поразка від Фулгема в наступному матчі може призвести до очікуваного звільнення Девіда Моєса.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що гравці Челсі називали Поттера "Гаррі" та "Хогвартс" за спиною.