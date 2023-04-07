Екстренер Челсі має попит.
Грем Поттер, getty images
07 квітня 2023, 20:27
Керівництво Вест Гема через незадовільні результати розглядає можливість припинення співпраці з Девідом Моєсом та шукаю йому заміну.
Як повідомляє видання The Telegraph, лондонський клуб хоче запросити колишнього тренера Челсі та Брайтона Грема Поттера.
Стверджується, що поразка від Фулгема в наступному матчі може призвести до очікуваного звільнення Девіда Моєса.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що гравці Челсі називали Поттера "Гаррі" та "Хогвартс" за спиною.