Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 8 квітня 2023 року, 14:30.

У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед здобув впевнену перемогу над Евертоном на стадіоні Олд Траффорд.

Підопічні Еріка тен Гага відправили у ворота "ірисок" два м'ячі і зуміли записати до свого активу три очки, хоча, заради справедливості, "червоні дияволи" могли перемагати і з більшим рахунком, проте підвела реалізація.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Евертон в 30 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Манчестер Юнайтед – Евертон 2:0

Голи: Мактоміней 36, Марсьяль 71

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Біссака, Магвайр, Мартінес, Маласія – Мактоміней, Фернандеш – Антоні (Марсьяль 60), Забітцер (Фред 76), Санчо (Еріксен 77) – Рашфорд (Веггорст 81)

Евертон: Пікфорд – Годфрі (Миколенко 46), Тарковські, Кін, Коулман (Паттерсон 87) – Макніл, Онана (Гарнер 60), Гана (Девіс 60), Івобі – Сіммс (Мопе 70),Грей