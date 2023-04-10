Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко — про найцікавіші події, що відбулися минулого туру чемпіонату Англії-2022/23.

Виходимо на фінішну пряму. Вже тридцятий тур англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення і подарував нам низку цікавих протистоянь.

Пропонуємо традиційно розглянути більш детально всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися минулими вихідними у чемпіонаті Англії сезону-2022/23.

Дивом не розгром для Евертона від Манчестер Юнайтед

Досить веселий матч ми побачили у відкритті 30-го туру АПЛ на Олд Траффорд, у якому Манчестер Юнайтед приймав на своєму полі Евертон. Тренерський штаб "ірисок" на чолі з Шоном Дайчем викликав певне здивування тим, що вирішив не задіяти гру низьким блоком, за що вже в першому таймі "червоні дияволи" могли неодноразово карати Евертон.

Голкіпер гостей Джордан Пікфорд, здавалося, проводив свій черговий "матч всього життя" — то свій вихід віч-на-віч не реалізує Антоні, то дуже несподівано проблеми з реалізацією відчував Маркус Рашфорд. "Червоні дияволи" володіли ініціативою з перших хвилин зустрічі, змушуючи Евертон здебільшого робити акцент на оборонних діях. Вже в першому таймі гравці МЮ завдали аж 21 удар по воротах колективу Шона Дайча (6 — у площину), що стало рекордом поточного сезону АПЛ, але через погану реалізацію та вражаючі сейви Пікфорда манкуніанці до перерви перетворити на гол лише один момент у виконанні Скотта Мактомінея.

Оборона Евертона виглядала повністю розібраною до перерви, і це величезна удача, що "іриски" змогли уникнути розгромної поразки. Так, у другому таймі через необхідність відіграватися колектив Шона Дайча намагався створювати моменти біля воріт Давида Де Хеа. Більше того, через "слизьку" мінімальну перевагу в рахунку "червоних дияволів" навіть було відчуття, що Евертон навіть може чудесним чином зачепитися за нічию, але цього разу не судилося повторити щось подібне, що ми бачили в минулому матчі "ірисок" з Тоттенгемом. Гол Антоні Марсьяля, який вийшов на заміну, зняв усі питання щодо переможця, але третє місце все ще залишається під великим питанням для Манчестер Юнайтед. Особливо якщо зважати на нинішню форму Ньюкасла та отриману травму Маркуса Рашфорда.

Манчестер Юнайтед – Евертон 2:0

Голи: Мактоміней 36, Марсьяль 71

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Біссака, Магвайр, Мартінес, Маласія – Мактоміней, Фернандеш – Антоні (Марсьяль 60), Забітцер (Фред 76), Санчо (Еріксен 77) – Рашфорд (Веггорст 81)

Евертон: Пікфорд – Годфрі (Миколенко 46), Тарковські, Кін, Коулман (Паттерсон 87) – Макніл, Онана (Гарнер 60), Гана (Девіс 60), Івобі – Сіммс (Мопе 70),Грей

Скандальний матч Тоттенгема та Брайтона

Найкращий головний арбітр – це непомітний головний арбітр. Про Стюарта Аттвелла такого сказати за підсумками поєдинку між Тоттенгемом та Брайтоном, які є конкурентами у боротьбі за єврокубки, ми не можемо. Проте тепер уже офіційно можемо констатувати факт, що Аттвелл просто "вбивав" команду Роберто Де Дзербі минулими вихідними. Офіційно, оскільки головний куратор суддівського органу Англії Говард Вебб знову змушений був вибачатися перед керівництвом Брайтона за те, що на Кіару Мітомі не було призначено пенальті у другому таймі. Чому знову? Тому що у 23-му турі з Крістал Пелес Брайтон вже страждав від помилкового рішення бригади арбітрів, яке безпосередньо вплинуло на підсумковий результат. Слухати вибачення Вебба "чайкам" довелося і зараз.

Але це був не єдиний момент за підсумками матчу з Тоттенгемом, який трактувався виключно не на користь Брайтона. Система VAR по ходу зустрічі скасувала два голи "чайок" через досить суперечливу гру рукою що в одному моменті, що в іншому. І навіть якщо знайти там порушення правил все-таки можна, якщо сильно постаратися, то поряд із видаленням головних тренерів обох команд у комплексі ми висловлюватимемо сумніви щодо кожного спірного рішення бригади арбітрів і трактуватимемо суддівську роботу як повністю провальну. Все ж як мінімум помилку в одному з рішень, що вплинула на підсумковий результат, визнати на офіційному рівні їм довелося.

І дуже шкода, що через такі суддівські моменти ми не обговорюємо 100-й гол Сона Хин Міна в АПЛ, не відзначаємо в чергове бомбардирське чуття Гаррі Кейна, ставимо під сумнів легітимність першої перемоги Тоттенгема без Антоніо Конте і взагалі практично не говоримо про ігрові аспекти гри. Все знову обмежиться черговими вибаченнями до наступного разу.

Тоттенгем – Брайтон 2:1

Голи: Сон 10, Кейн 79 – Данк 37

Тоттенгем: Льоріс – Ромеро, Даєр, Лангле – Порро, Скіпп (Сарр 88), Гейб‘єрг, Перішич (Танганга 90+2) – Кулусевскі (Данжума 78), Сон – Кейн

Брайтон: Стіл – Велтман (Еннкісо 85), Колвілл (Вебстер 69), Данк, Еступіньян — Гросс, Кайседо — Марч, Макаллістер, Мітома – Велбек (Фергюсон 66)

Попередження: Перішич 67, Гейб’єрг 87, Ромеро 90+1 – Гросс 64 Вилучення: Стелліні 59 (тренер, за межами поля) – Де Дзербі 59 (тренер, за межами поля)

Це те, за що ми любимо АПЛ

Якщо матч Тоттенгема проти Брайтона став головним уособленням того, за що ми не любимо АПЛ, то центральний поєдинок туру між Ліверпулем і лондонським Арсеналом повністю виправдав свою вивіску і став наочним прикладом того, за що ми цей чемпіонат любимо. "Каноніри" не перемагали мерсисайдців на Енфілді з далекого 2012 року, тому такий стрімкий початок на їхню користь став серйозною заявкою на те, щоб покласти край цій невдалій серії. Але, забігаючи наперед, Арсенал був Арсеналом свого найкращого зразка цього сезону лише у першому таймі, а після перерви вже Ліверпуль виходив на поле з чітким розумінням того, що здатен переламати перебіг зустрічі на очах власних уболівальників.

У моментах із двома своїми голами команда Мікеля Артети використала головні недоліки та проблеми нинішнього Ліверпуля. Перша – відсутність креативної сполучної ланки в центрі поля між лініями півзахисту та оборони, за рахунок чого Мартін Едегор почував себе більш ніж вільно. Друга — недоліки в оборонних діях флангів захисту Ліверпуля, завдяки чому Букайо Сака і Габріел Мартінеллі постійно чинили тиск своїми швидкими ривками на флангах.

Але варто було Ліверпулю опинитися в критичному становищі — мерсисайдці наче перестали замислюватися про свої проблемні місця, про які вони й так чудово знають. У другому таймі це був класичний Ліверпуль, для якого головне не кількість передач під час побудови своїх атак, а їхня якість. Грубо кажучи: побачив вільну зону — відразу ж користуйся цим та запускай туди м'яч. І в один момент гравці Арсеналу через цю, скажімо, "хаотичність" суперника, справді почали панікувати і дивом утримали нічию в цьому матчі. Говорячи про індивідуальну помилку Олександра Зінченка, яка стала ОДНОЮ З ПРИЧИН пропущено другого м'яча "канонірів" на 87-й хвилині, ми не повинні забувати про інші позиційні помилки Арсеналу (навіть в моменті з другим голом Ліверпуля), які могли і зовсім залишити лідера чемпіонату ні з чим.

Пенальті Салаха, момент Конате і неймовірний сейв Рамсдейла в кінці зустрічі — це суцільні емоційні гойдалки що для фанатів Ліверпуля, що для Арсеналу. Чемпіонська гонка стає ще цікавішою і все, певно, вирішиться в очній зустрічі Манчестер Сіті з "канонірами" на Етіхаді.

Ліверпуль — Арсенал 2:2

Голи: Салах, 42, Фірміно, 87 — Мартінеллі, 8, Жезус, 28

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Е. Робертсон — Джонс (Тьяго, 60), Фабіньо (Фірміно, 78), Гендерсон — Салах, Гакпо, Жота (Нуньєс, 61).



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Голдінг, Габріель, Зінченко — Едегор (Ківьор, 80), Парті, Джака — Сака, Жезус (Троссар, 79), Мартінеллі.



Попередження: ван Дейк, Александер-Арнольд, Робертсон, Фабіньо — Вайт, Джака, Сака

На 54-й хвилині Мохамед Салах (Ліверпуль) не забив пенальті (промах).

Чергова заявка Астон Вілли на єврокубки. Поки що керівництво Астон Вілли може бути задоволеним своїм рішенням запросити Унаї Емері на посаду головного тренера замість Стівена Джеррарда, адже настільки близько до виходу в єврокубки бірмінгемці не були вже давно. Ноттінгем поступився через два пропущені м'ячі, але з урахуванням того, що Лестер і Лідс виглядають набагато безпораднішими, у збереження прописки "лісників" в АПЛ віриться більше.

Астон Вілла – Ноттінгем Форест 2:0

Голи: Траоре 48, Воткінс 90+5

Камбек Ньюкасла та кінець неймовірної серії Тоуні. Незважаючи на те, що ключовий форвард Брентфорда не реалізував свій перший із 23 пенальті у футболці "бджіл", буквально перед перервою, з другої спроби, він таки забив Ніку Поупу з "позначки". Щоправда, у другому таймі "сороки" зуміли конвертувати свою перевагу за грою у два забиті м'ячі, здобувши у свій актив непрості три очки в гостях. Здається, що топ-4 таблиці вже сформовано, але питання залишаються не лише щодо чемпіонства, а й щодо "бронзи".

Брентфорд – Ньюкасл 1:2

Голи: Тоуні 45+1 (пен.) – Райя 53 (АГ), Ісак 61

З поверненням, Френк Лемпард. Якщо говорити коротко – це був просто жах у виконанні Челсі. І це черговий доказ того, що причина була зовсім не у Гремі Поттері чи у тому ж Михайлі Мудрику, який розпочинав матч на лаві для запасних. У поєдинку з Астон Віллою реалізувати свої шанси не зміг українець, за що отримав на свою адресу частку критики. Вже проти Вулвергемптона було ну дуже важко дивитися на Жоау Феліша та Кая Гаверца – і пасивність другого вже не спишеш на якусь "необхідність адаптації".

Врятувати хоча б нічийний для себе результат Челсі так і не вдалося — команда Хулена Лопетегі успішно відборонялася у другому таймі та "передала привіт" керівництву Челсі на чолі з Тоддом Боелі, здобувши мінімальну перемогу завдяки єдиному голу Матеуша Нунеша. Дуже все сумно у стані Челсі... Дуже...

Вулвергемптон — Челсі 1:0

Гол: Нунеш, 31

Борнмут наблизив Лестер до Чемпіоншипа. У битві аутсайдерів Борнмут виявився сильнішим за Лестер за рахунок єдиного гола Біллінга — тепер "вишні" за три очки від зони вильоту, а шанси "лисиць" понизитися в класі за підсумками першого матчу без Брендана Роджерса зросли ще більше. Український захисник Борнмута Ілля Забарний у матчі з Лестером участі не брав.

Лестер – Борнмут 0:1

Гол: Біллінг 40

Прагматична перемога Вест Гема в лондонському дербі з Фулгемом. Автогол Гаррісона Ріда приніс Вест Гему мінімальну перемогу над Фулгемом, яка також є дуже важливою для "молотобійців" у боротьбі за збереження місця в елітному дивізіоні. Але, звичайно, у цій зустрічі ключову роль відіграла якісна оборона команда Девіда Моєса, завдяки якій ворота Вест Гема залишилися недоторканними.

Фулгем – Вест Гем 0:1

Гол: Рід 23 (АГ)

Манчестер Сіті без проблем розібрався з Саутгемптоном. 30-й гол Ерлінга Голанда цього сезону АПЛ — до рекорду всього чотири м'ячі, причому рекорд цей був поставлений за часи проведення чемпіонату з 42 матчами. 100 асист для Кевіна Де Брюйне в Прем'єр-лізі — бельгієць п'ятий гравець в історії, якому вдалося досягти цієї позначки. Черговий гол плюс пас у виконанні Джека Гриліша та на закуску – реалізований пенальті від Хуліана Альвареса. Коротше кажучи, команда Хосепа Гвардіоли очікувано розбила "святих", виліт яких у Чемпіоншип практично вже навіть не ставиться під сумнів.

Саутгемптон — Манчестер Сіті 1:4

Голи: Мара, 72 — Голанд, 45, 68, Гріліш, 58, Х. Альварес, 74 (пен.)

Лідс також у Чемпіоншип? Ніхто й подумати не міг, що повернення досвідченого дідуся Роя Годжсона з пенсії на посаду головного тренера замість Патріка Вієйра чинитиме такий сильний ментальний вплив на Крістал Пелес, але вже в другому поєдинку поспіль "орли" здобувають важливу перемогу над прямим конкурентом у боротьбі за виживання. А ось Лідс після звільнення Джессі Марша тільки й робить, що розчаровує. І дуже велике питання, чи "павичі" зможуть залишитися в еліті англійського футболу.

Лідс — Крістал Пелес 1:5

Голи: Бемфорд, 21 — Геї, 45+1, Аю, 53, 78, Езе, 56, Едуар, 70.

Основний лівий захисник збірної України Віталій Миколенко після нещодавньої хвороби поки не може повернути собі своє місце у стартовому складі Евертона, залишившись на лаві для запасних у матчі з Манчестер Юнайтед у четвертий раз поспіль.

Цікаво, що після помітних проблем в обороні в першому таймі, в якому "іриски" дивом пропустили лише один м'яч, головний тренер Евертона Шон Дайч одразу ж після перерви випустив на поле Віталія Миколенка — українець загалом відіграв краще за Бена Годфрі, проте на підсумковий незадовільний для своєї команди результат вплинути не зміг.

Поточна статистика Віталія Миколенка в АПЛ-2022/23: 29 матчів (2203 хвилини), 0 голів, 0 асистів, 3 жовті картки.

Лівий вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик залишився в запасі своєї команди на гостьовий матч проти Вулвергемптона, незважаючи на те, що "синіми" керував уже не Грем Поттер, а Френк Лемпард. І так, це був абсолютний провал у виконанні лондонців — ми знову бачимо збіговисько дорогих та індивідуально сильних футболістів, але не бачимо на полі команду...

22-річний Мудрик вийшов "рятувати матч" разом із П'єром-Емеріком Обамеянгом на 68-й хвилині, коли Челсі вже поступався у рахунку. На жаль, виділитися з натовпу українцю не вдалося, як і відзначити ювілей у десять проведених матчів у футболці "синіх" результативною дією (поки на рахунку Михайла лише один асист). На щастя, партнери по команді Мудрика готові розділити з ним весь цей шквал тиску і критики - поки єдине, що зіркові новачки Челсі і не тільки новачки роблять системно, то це по черзі чи всі разом провалюються. І головна ж проблема зовсім не в них...

Поточна статистика Михайла Мудрика в АПЛ-2022/23: 9 матчів (353 хвилини), 0 голів, 1 асист.

Лівий "вільний" захисник лондонського Арсеналу Олександр Зінченко з функціями центрального півзахисника традиційно вийшов у стартовому складі своєї команди на матч із Ліверпулем. 26-річний українець провів би рядовий якісний матч, якби, звісно, не момент на 87-й хвилині, в результаті якого Трент Александер-Арнольд "накрутив" і обіграв Зінченка, а після навісної передачі Ліверпуль забив свій другий м'яч і зрівняв рахунок. Можливо, тренерський штаб Мікеля Артети трохи спізнився із заміною українця, який більш корисний при атаках, а не в обороні, адже Кіран Тірні вже стояв біля ланки поля та чекав на свій вихід на поле. Саме цей епізод, що вплинув на підсумковий результат, дещо зіпсував враження від загалом гарного матчу у виконанні Зінченка.

Поточна статистика Олександра Зінченка в АПЛ-2022/23: 23 матчі (1840 хвилин), 1 гол, 2 асисти, 2 жовті картки.

Центральний захисник Борнмута Ілля Забарний опинився у заявці на матч із Лестером, який є прямим конкурентом "вишень" у боротьбі за виживання. У цій зустрічі 20-річний українець на полі так і не з'явився, що й логічно — на кону у Борнмута стоїть місце в Прем'єр-лізі, тому кидати в бій свого зимового молодого новачка, який тільки-но відновився від травми, — було б надто ризиковано і самовідважно. Тим більше, допомога українського центрбека і не знадобилася — його команді мінімально перемогла Лестер.

Поточна статистика Іллі Забарного в АПЛ-2022/23: 1 матч (5 хвилин), 0 голів, 0 асистів.

Головний тренер: Юрген КЛОПП (Ліверпуль)

Челсі RIP. 10 березня 1905 — 8 квітня 2023

RIP Chelsea

10th March 1905 — 8th April 2023pic.twitter.com/vN6KM3vNef — Troll Football (@TrollFootball) April 9, 2023

Пішов з посади головного тренера Челсі непереможним. Справжня легенда.

😍😍😍

Як платят — так і працюють:

Букайо Сака, коли Арсенал востаннє перемагав Ліверпуль на Енфілді:

Трент Александер-Арнольд в захисті та в атаці:

Юрген Клопп та Хосеп Гвардіола після матчу Ліверпуля з Арсеналом:

У Мо Салаха новий титул:

Лайнсмен вдарив Робертсона ліктем після матчу. Вгадайте, фанатом якого клубу він є:

Після нічиєї на Енфілді:

Як виглядають чемпіонські перегони в поточному сезоні АПЛ: