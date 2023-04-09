Англія

Кіпер "канонірів" оцінив результат гри з Ліверпулем.

Воротар лондонського Арсеналу Аарон Рамсдейл висловився щодо нічиї проти Ліверпуля у рамках АПЛ.

"Змішані емоції... Але в найближчі кілька днів я думаю, що ми відійдемо та зрозуміємо, що це нормальний результат. Ми грали під тиском протягом 35 хвилин і отримали одне очко на виїзді на Енфілді. Можливо, ми втратили два очки, але ми могли втратити три.

Немає кращої гри, ніж така та подібні. Принаймні мої сейви допомогли нам. Вважаю, що ми гарно грали. Протягом 50-60 хвилин ми були дуже хорошими, але нам не вдалося зберегти перевагу у два голи.

Тепер ми повинні повернутися і будувати плани на наступний матч. Одне очко набагато краще, ніж жодного. Артета скаже, щоб ми зосередилися на хороших аспектах. Він дуже позитивний. Ми переваримо усе в найближчі кілька днів", — сказав воротар.

Відзначимо, що на рахунку Рамсдейла у матчі із "червоними" 4 сейви.