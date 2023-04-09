Команда Мікеля Артети була близькою до поразки наприкінці гри, якби не воротар Аарон Рамсдейл.
Ліверпуль — Арсенал, Getty Images
09 квітня 2023, 20:34
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Ліверпуль — Арсенал 2:2
Голи: Салах, 42, Фірміно, 87 — Мартінеллі, 8, Жезус, 28
На 54-й хвилині Мохамед Салах (Ліверпуль) не забив пенальті (промах).
Ліверпуль:
Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Е. Робертсон — Джонс (Тьяго, 60), Фабіньо (Фірміно, 78), Гендерсон — Салах, Гакпо, Жота (Нуньєс, 61).
Арсенал:
Рамсдейл — Б. Вайт, Голдінг, Габріель, Зінченко — Едегор (Ківьор, 80), Парті, Джака — Сака, Жезус (Троссар, 79), Мартінеллі.
Попередження: ван Дейк, Александер-Арнольд, Робертсон, Фабіньо — Вайт, Джака, Сака