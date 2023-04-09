Англія

Наставник "канонірів" поспілкувався з пресою після матчу.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про матч проти Ліверпуля в АПЛ — 2:2.

"Думаю, для вболівальників це була чудова гра. Ми почали дуже добре. Незадовго до перерви ми прогавили момент і дали Ліверпулю трохи імпульсу. Ми втратили контроль і почали віддавати багато м'ячів. Гра стала відкритою. Нам потрібна була стійкість, нам потрібен був наш воротар. Я вважаю, що нічия — справедливий результат.

Гол вселив у них надію. При рахунку 2:0 ми тримали гру в своїх руках. Це був наш шанс вбити гру. Тоді ми зробили помилку. Іноді нам доводилося демонструвати свою стійкість і удачу.

Рамсдейл сьогодні знову був чудовим. Вам потрібен крутий воротар на Енфілді.

Прикро, що все завершилось так. Особливо після того, як ми починали. Ми могли взяти три очки. Ми повинні були залишити ворота недоторканими у першому таймі, і тоді гра пішла б за зовсім іншою траєкторією. Ми цього не зробили", — сказав Артета.