Англія

Зараз вестиметься розслідування.

Лайнсмена, який ударив захисника Ліверпуля Енді Робертсона, відсторонено, повідомляє ВВС.

У перерві матчу 30-го туру АПЛ між Ліверпулем та Арсеналом (2:2) Робертсон підійшов до бокового арбітра Костянтиноса Хатцидакіса і почав про щось говорити.

Лайнсмен відмахнувся від нього і, мабуть, потрапив ліктем в обличчя захиснику Ліверпуля.

Крім того, Робертсон за обурення отримав жовту картку.

Суддівська організація (PGMOL) повідомила, що Хатцидакіс "не буде призначений на матчі жодного з турнірів", доки триватиме розслідування.