Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 9 квітня 2023 року, 18:30.

У поєдинку 30 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на своєму полі поділив очки з Арсеналом (2:2).

Рахунок у матчі було відкрито на восьмій хвилині, коли результативним ударом відзначився Мартінеллі, а через 20 хвилин перевагу "канонірів" подвоїв Жезус.

Наприкінці першого тайму Салах відіграв один м'яч для Ліверпуля, а на старті другого тайму мав шанс зрівняти цифри на табло, але промазав по воротах із пенальті.

Проте на 87 хвилині "червоним" вдалося зрівняти рахунок зусиллями Фірміно.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліверпуль — Арсенал в англійській Прем'єр-лізі:

Ліверпуль — Арсенал 2:2

Голи: Салах, 42, Фірміно, 87 — Мартінеллі, 8, Жезус, 28

На 54-й хвилині Мохамед Салах (Ліверпуль) не забив пенальті (промах).

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Е. Робертсон — Джонс (Тьяго, 60), Фабіньо (Фірміно, 78), Гендерсон — Салах, Гакпо, Жота (Нуньєс, 61).



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Голдінг, Габріель, Зінченко — Едегор (Ківьор, 80), Парті, Джака — Сака, Жезус (Троссар, 79), Мартінеллі.



Попередження: ван Дейк, Александер-Арнольд, Робертсон, Фабіньо — Вайт, Джака, Сака