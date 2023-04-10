Думка легенди англійського футболу.
МИХАЙЛО МУДРИК, GETTY IMAGES
10 квітня 2023, 21:44
Колишній голкіпер Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель висловився щодо адаптації Михайла Мудрика в Челсі.
"За нього заплатили багато грошей, а він ще не забив жодного голу. Я кілька разів бачив, як він грав за Шахтар у Лізі чемпіонів, і він виділявся на полі.
Але Челсі грає в іншому стилі. Він прийшов із таким цінником... Його ніби вкрали в Арсеналу в останню хвилину, тому навколо його особистості багато зовнішніх нефутбольних проблем.
А тепер йому кажуть забивати голи. Це великий, великий виклик. В роздягальні Челсі немає гарної атмосфери. Там забагато гравців, які прийшли завдяки обіцянкам", — цитує Шмейхеля HITC Sport.
Раніше повідомлялося, що новим головним тренером Челсі став Френк Лемпард.