Німеччина

Француз травмувався у першому матчі ЧС-2022.

Захисник мюнхенської Баварії Лукас Ернандес відновив тренування з м'ячем після тяжкої травми. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, 27-річний француз отримав розрив хрестоподібних зв'язок правого коліна в першому матчі ЧС-2022 проти Австралії (4:1), після чого був вимушений пропустити частину мундіалю і початок другої половини сезону.

Нинішнього сезону Ернандес провів 11 поєдинків, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.