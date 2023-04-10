Француз травмувався у першому матчі ЧС-2022.
Лукас Ернандес, сайт Баварії
10 квітня 2023, 21:29
Захисник мюнхенської Баварії Лукас Ернандес відновив тренування з м'ячем після тяжкої травми. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Нагадаємо, 27-річний француз отримав розрив хрестоподібних зв'язок правого коліна в першому матчі ЧС-2022 проти Австралії (4:1), після чого був вимушений пропустити частину мундіалю і початок другої половини сезону.
Нинішнього сезону Ернандес провів 11 поєдинків, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.