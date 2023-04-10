Іспанія

Українець з перших хвилин зіграє у каталонському дербі.

Вінгер Жирони Віктор Циганков потрапив у стартовий склад своєї команди на матч 28 туру Ла Ліги проти Барселони на Камп Ноу. Зустріч почнеться о 22:00 за Києвом.

Слідкувати за подіями матчу можна в нашій текстовій онлайн-трансляції. Раніше ми писали, що в Циганкова третя зарплата в Жироні.