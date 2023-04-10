Іспанія 10 квітня 2023, 21:08 Циганков — у стартовому складі на Барселону Українець з перших хвилин зіграє у каталонському дербі. ВІКТОР ЦИГАНКОВ, GETTY IMAGES 10 квітня 2023, 21:08 Вінгер Жирони Віктор Циганков потрапив у стартовий склад своєї команди на матч 28 туру Ла Ліги проти Барселони на Камп Ноу. Зустріч почнеться о 22:00 за Києвом. Слідкувати за подіями матчу можна в нашій текстовій онлайн-трансляції. Раніше ми писали, що в Циганкова третя зарплата в Жироні. Люди Віктор Циганков Команди Барселона Жирона Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте