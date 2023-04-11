Англія

"Молотобійці" розглядають альтернативи Деклану Райсу.

Вест Гем розглядає можливість підписання Конора Галлагера або Калвіна Філліпса як заміну Деклану Райсу, повідомляє Evening Standard.

"Молотобійці" є давніми шанувальниками англійського дуету та уважно стежать за їхніми стосунками з поточними клубами, оскільки майбутнє обох гравців перебуває під питанням.

Райса, швидше за все, буде продано наприкінці сезону. У гравця останні два роки за контрактом. Він вже відхилив пропозиції про нову вигідну угоду.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем хоче запросити Поттера.