"Молотобійці" розглядають альтернативи Деклану Райсу.
КОНОР ГАЛЛАГЕР, GETTY IMAGES
11 квітня 2023, 12:59
Вест Гем розглядає можливість підписання Конора Галлагера або Калвіна Філліпса як заміну Деклану Райсу, повідомляє Evening Standard.
"Молотобійці" є давніми шанувальниками англійського дуету та уважно стежать за їхніми стосунками з поточними клубами, оскільки майбутнє обох гравців перебуває під питанням.
Райса, швидше за все, буде продано наприкінці сезону. У гравця останні два роки за контрактом. Він вже відхилив пропозиції про нову вигідну угоду.
Раніше повідомлялося, що Вест Гем хоче запросити Поттера.