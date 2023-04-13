Англія

Португалець може змінити клуб.

Ліверпуль вже розглядає зміни в складі на наступний сезон та формує список гравців, яких готовий відпустити.

Як повідомляє видання Football Insider, мерсисайдці готові відпустити півзахисника Фабіу Карвалью цього літа.

Стверджується, що Ліверпуль готовий розглянути пропозиції щодо переходу на правах орендної угоди.

Зазначимо, що в цьому сезоні португалець провів 21 матч за мерсисайдців, в яких відзначився трьома забитими голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Маунт залишається однією з ключових цілей Ліверпуля.