Єгиптянин отримав клубну нагороду.
МОХАМЕД САЛАХ, офіційний сайт Ліверпуля
13 квітня 2023, 20:30
Мохамед Салах визнаний найкращим гравцем березня в Ліверпулі. Про це повідомляється на офіційному сайті мерсисайдців.
В березні єгиптянин випередив Роббі Фаулера (128) і став найкращим бомбардиром Ліверпуля за весь час, що команда виступає в АПЛ.
В опитуванні на офіційному сайті клубу Мо обійшов товаришів по команді Коді Гакпо та Аліссона Бекера. Отримавши нагороду в навчальному центрі AXA, сказав: "Дякую, це приємно виграти, і я радий отримати цю нагороду знову".
Для Салаха це друга подібна нагорода. Вперше він її отримав у грудні.