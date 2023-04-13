Англія

Єгиптянин отримав клубну нагороду.

Мохамед Салах визнаний найкращим гравцем березня в Ліверпулі. Про це повідомляється на офіційному сайті мерсисайдців.

В березні єгиптянин випередив Роббі Фаулера (128) і став найкращим бомбардиром Ліверпуля за весь час, що команда виступає в АПЛ.

В опитуванні на офіційному сайті клубу Мо обійшов товаришів по команді Коді Гакпо та Аліссона Бекера. Отримавши нагороду в навчальному центрі AXA, сказав: "Дякую, це приємно виграти, і я радий отримати цю нагороду знову".

Для Салаха це друга подібна нагорода. Вперше він її отримав у грудні.