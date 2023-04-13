Німеччина

Німецький хавбек має намір залишитись у клубі з Дортмунда.

Капітан та півзахисник дортмундської Боруссії Марко Ройс продовжить виступати у складі "джмелів". Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

Діючий контракт 33-річного німця закінчується наприкінці цього сезону, але клуб та футболіст мають намір продовжити угоду.

Також наголошується, що керівництво дортмундського клубу впевнене, що їм удасться домовитись із футболістом.

Раніше була інформація, що Ройс, котрий зараз заробляє близько 11 мільйонів євро за сезон, готовий піти на зниження зарплати.

Нинішнього сезону Ройс провів 24 матчі, в яких забив вісім голів та віддав сім гольових передач.