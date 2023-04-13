Англія

Аргентинець вразив лондонців.

Челсі лише в минуле зимове трансферне вікно оформив перехід півзахисника Енцо Фернандеса з Бенфіки.

Гравець підписав контракт до літа 2031 року, проте керівництво лондонців вирішило, що цього замало.

Як повідомляє журналіст TyCSports Сезар Мерло, лондонський клуб та гравець вирішили пролонгувати угоду на рік — до літа 2032. Така опція була передбачена чинним контрактом.

Тепер контракт між сторонами розрахований на дев'ять років.

Зазначимо, що за Челсі аргентинський півзахисник відіграв 13 поєдинків, в яких відзначився двома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Чілвелл продовжив контракт із Челсі до літа 2027 року.