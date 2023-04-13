Аргентинець вразив лондонців.
Енцо Фернандес, getty images
13 квітня 2023, 22:58
Челсі лише в минуле зимове трансферне вікно оформив перехід півзахисника Енцо Фернандеса з Бенфіки.
Гравець підписав контракт до літа 2031 року, проте керівництво лондонців вирішило, що цього замало.
Як повідомляє журналіст TyCSports Сезар Мерло, лондонський клуб та гравець вирішили пролонгувати угоду на рік — до літа 2032. Така опція була передбачена чинним контрактом.
Тепер контракт між сторонами розрахований на дев'ять років.
Зазначимо, що за Челсі аргентинський півзахисник відіграв 13 поєдинків, в яких відзначився двома результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Чілвелл продовжив контракт із Челсі до літа 2027 року.