Англія

До німця "сині" провели переговори з Луїсом Енріке.

Колишній головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн може очолити Челсі. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, німецький фахівець отримав запрошення на співбесіду від керівництва лондонського клубу.

Також зазначається, що раніше на такому заході побував колишній наставник збірної Іспанії Луїс Енріке, який залишив гарне враження на власників клубу.

Раніше була інформація, що Нагельсманн зацікавлений у роботі на чолі Челсі, якщо йому запропонують довгостроковий контракт.

Зазначимо, що до кінця сезону командою з Лондона, в якій виступає українець Михайло Мудрик, керуватиме Френк Лемпард.