Англія

Нова угода з 26-річним футболістом розрахована на два роки.

Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із захисником Беном Чілвеллом.

Нова угода з 26-річним англійцем розрахована на два роки, що означає, що контракт продовжено до літа 2027 року.

"Я почуваюся дуже добре в Челсі, і мені дуже сподобалося проводити тут час на полі, тому я дуже радий, що клуб хоче, щоб я був частиною проекту на довгострокову перспективу, і я дуже радий підписати новий контракт.

Ми наполегливо працюємо для досягнення успіху, і я зроблю все можливе, щоб викликати більше усмішок на обличчях уболівальників, які прийняли мене так бажано", — сказав Чілвелл.

Цього сезону Чілвелл провів 26 поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Мудрик, Сілва та Канте у заявці Челсі на матч проти Реала у Лізі чемпіонів.