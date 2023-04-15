Ліверпуль довгий час розглядав Джуда Беллінгема як пріоритетну ціль для підсилення центральної лінії поля.

Як повідомляє видання Football Insider, мерсисайдці визначили альтернативу півзахиснику дортмундської Боруссії.

Стверджується, що у випадком невдачі з Беллінгемом, Ліверпуль спробує підписати півзахисника Брайтона Алексіса Мак Аллістера.

Зазначимо, що у поточному сезоні аргентинський півзахисник провів 25 матчів, в яких забив вісім голів та віддав результативну передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль націлився на півзахисника Баварії Райана Гравенберха.