Мерсисайдці хочуть підписати нового гравця.
Алексіс Мак Аллістер, getty images
15 квітня 2023, 13:26
Ліверпуль довгий час розглядав Джуда Беллінгема як пріоритетну ціль для підсилення центральної лінії поля.
Як повідомляє видання Football Insider, мерсисайдці визначили альтернативу півзахиснику дортмундської Боруссії.
Стверджується, що у випадком невдачі з Беллінгемом, Ліверпуль спробує підписати півзахисника Брайтона Алексіса Мак Аллістера.
Зазначимо, що у поточному сезоні аргентинський півзахисник провів 25 матчів, в яких забив вісім голів та віддав результативну передачу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль націлився на півзахисника Баварії Райана Гравенберха.