Англія

Мерсисайдці хочуть підписати нового гравця.

Ліверпуль довгий час розглядав Джуда Беллінгема як пріоритетну ціль для підсилення центральної лінії поля.

Як повідомляє видання Football Insider, мерсисайдці визначили альтернативу півзахиснику дортмундської Боруссії.

Стверджується, що у випадком невдачі з Беллінгемом, Ліверпуль спробує підписати півзахисника Брайтона Алексіса Мак Аллістера.

Зазначимо, що у поточному сезоні аргентинський півзахисник провів 25 матчів, в яких забив вісім голів та віддав результативну передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль націлився на півзахисника Баварії Райана Гравенберха.