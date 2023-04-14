Англія

Мерсисайдці вже виходили на контакт з представниками Баварії.

Раніше вже з'являлася інформація про те, що Ліверпуль вийшов з гонки за Джудом Беллінгемом. Тепер мерсисайдці хочуть посилити центр захисту, підписавши Раяна Гравенберха з Баварії. Про це повідомляє Sport Bild.

За інформацією джерела, цього тижня Ліверпуль поспілкувався із представниками футболіста. Очікується, що переговори продовжаться.

Цього сезону Гравенберх провів за Баварію 18 матчів у всіх турнірах (570 хвилин), у яких він забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Його контракт із німецьким грандом розрахований до літа 2027 року, а Transfermarkt оцінює його у 30 мільйонів євро.