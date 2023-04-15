Англія

Українець асистував Конору Галлагеру, який і відкрив рахунок на 14-й хвилині.

У рамках 31 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсіс прийме на своєму полі Брайтон, головним тренером якого є екскерманич донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Рахунок у цьому протистоянні було відкрито вже на 14-й хвилині після того, як вінгер "синіх" Михайло Мудрик задіяв свою швидкість, віддав точну передачу на Конора Галлагера, який переправив м'яч у ворота "чайок" після рикошету.

Для 22-річного українця цей асист став другим у футболці Челсі у 11 проведених поєдинках у всіх турнірах.

Відео асисту Михайла Мудрика в матчі з Брайтоном: