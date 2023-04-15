До загального рекорду норвежцю залишилося забити два м'ячі.
Ерлінг Голанд, Getty Images
15 квітня 2023, 20:38
Ерлінгу Голанду залишається забити двічі, щоб повторити рекорд АПЛ за сезон, повідомляє портал Opta Sports.
22-річний футболіст оформив дубль проти Лестера у 31 турі чемпіонату Англії.
На рахунку Голанда 32 м'ячі в АПЛ. Він повторив рекорд з голів за 38-матчевий чемпіонат, встановлений Мохамедом Салахом у сезоні-2017/18.
До повторення загального рекорду (без урахування матчів) Голанду треба забити ще двічі. По 34 голи було у Енді Коула (1993/94) та Алана Ширера (1994/95).
Зазначимо, що сьогодні Голанд не поб'є рекорд, бо Пеп Гвардіола замінив норвежця на початку другого тайму.