Англія

До загального рекорду норвежцю залишилося забити два м'ячі.

Ерлінгу Голанду залишається забити двічі, щоб повторити рекорд АПЛ за сезон, повідомляє портал Opta Sports.

22-річний футболіст оформив дубль проти Лестера у 31 турі чемпіонату Англії.

На рахунку Голанда 32 м'ячі в АПЛ. Він повторив рекорд з голів за 38-матчевий чемпіонат, встановлений Мохамедом Салахом у сезоні-2017/18.

До повторення загального рекорду (без урахування матчів) Голанду треба забити ще двічі. По 34 голи було у Енді Коула (1993/94) та Алана Ширера (1994/95).

Зазначимо, що сьогодні Голанд не поб'є рекорд, бо Пеп Гвардіола замінив норвежця на початку другого тайму.