Англія

Норвезький плеймейкер відзначився забитим м'ячем у 31 турі АПЛ проти Вест Гема.

У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал вирушив у гості до Вест Гема, де вже на десяту хвилину зустрічі повів у рахунку 2:0.

Спочатку на 7-й хвилині зустрічі Габріел Жезус реалізував свій момент, а потім лише через три хвилини капітан і півзахисник "канонірів" Мартін Едегор збільшив перевагу своєї команди в рахунку до двох м'ячів.

Цікаво, що для 24-річного норвежця цей гол у ворота Вест Гема став восьмим забитим м'ячем на виїзді цього сезону АПЛ.

Жоден півзахисник в історії Арсеналу не міг похвалитися такою результативністю у виїзних матчах до Едегора.

Нагадаємо, матч Вест Гем — Арсенал розпочався сьогодні, 16 квітня, о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за ключовими подіями цієї зустрічі в нашому текстовому онлайні.