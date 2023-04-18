Англія

Англійський вінгбек віддав дві результативні передачі у переможному матчі з Лідсом.

У рамках заключного матчу 31 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль вирушив у гості до Лідс Юнайтед, де здобув розгромну перемогу з рахунком 6:1.

Одним із головних героїв зустрічі став правий захисник "червоних" Трент Александер-Арнольд, який отримав більше свободи на полі та грав у центрі півзахисту.

24-річний англієць записав на свій рахунок дві результативні передачі в матчі з Лідсом, асистувавши в моментах із голами Коді Гакпо та Дарвіна Нуньєса.

Завдяки цьому Александер-Арнольд досяг позначки у 50 асистів в АПЛ — для цього йому знадобилося провести 190 поєдинків.

Дивитися відео голів та огляд матчу Лідс Юнайтед — Ліверпуль ви можете на Football.ua.