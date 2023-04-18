Англія

Клуб уже склав шорт-лист.

Ньюкасл збирається підписати щонайменше чотирьох елітних футболістів наступного літа, повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, спортивний директор Ден Ешуорт і головний тренер Едді Гау зуміли переконати босів діяти більш рішуче на трансферному ринку з огляду на прогрес, якого вдалося досягти за останні півтора роки.

Ньюкасл готовий збільшити витрати на трансфери. Клуб виявляє інтерес до Джеймса Меддісона, Харві Барнса, Мойзеса Кайседо, Каору Мітоме, Калвіна Філліпса, Скотта Мактоміні, Деклана Райса, Конора Галлагера, Айвена Тоуні та іншим.

Цього сезону Ньюкасл розташувався на четвертому рядку в АПЛ: в активі клубу 56 очок після 30 турів.