Англія

Парижани можуть спокусити тренера проектом у столиці Франції.

ПСЖ розглядає можливість запрошення на посаду головного тренера Мікеля Артети — повідомляє портал Transfer News.

В Парижі незадоволені працею Крістофа Галтьє. Цього сезону команда вилетіла з Кубку Франції та поступилася у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Поки що не гарантовано й чемпіонство, отже хмари можуть ще більше згуститися. Не факт, що Галтьє втримається на своїй посаді, якщо знайдеться більш цікавий варіант.

Нещодавно повідомлялося, що тренер може лишитися у клубі в разі перемоги у Лізі 1.