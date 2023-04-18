Парижани можуть спокусити тренера проектом у столиці Франції.
Мікель Артета - Getty Images
18 квітня 2023, 16:05
ПСЖ розглядає можливість запрошення на посаду головного тренера Мікеля Артети — повідомляє портал Transfer News.
В Парижі незадоволені працею Крістофа Галтьє. Цього сезону команда вилетіла з Кубку Франції та поступилася у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Поки що не гарантовано й чемпіонство, отже хмари можуть ще більше згуститися. Не факт, що Галтьє втримається на своїй посаді, якщо знайдеться більш цікавий варіант.
Нещодавно повідомлялося, що тренер може лишитися у клубі в разі перемоги у Лізі 1.