Англія

Керівництво "городян" хоче продовжити контракт з норвезьким форвардом.

Манчестер Сіті хоче продовжити контракт із нападником Ерлінгом Голандом. Про це повідомляє The Athletic.

Керівництво "городян" хоче скористатися тим, що у контракті 22-річного норвежця було скасовано пункт про викуп футболіста за 150 мільйонів фунтів стерлінгів.

Ця опція діяла для можливого переходу влітку 2024 року, якщо клуб виконає умови, а він сам захоче змінити команду.

Проте наголошується, що цей пункт контракту був пов'язаний із майбутнім головного тренера Хосепа Гвардіоли. Нещодавно іспанець продовжив контракт із клубом до літа 2025 року, що скасувало пункт про суму відступних у контракті Голанда.

Сам Ерлінг вважає, що Манчестер Сіті дозволяє йому розвиватися і він знаходиться в правильному клубі для своєї кар'єри. Думок про перехід в інший клуб він не має і зараз він відкритий для переговорів про новий контракт. Чинний контракт норвежця розрахований до літа 2027 року.

Нинішнього сезону Голанд провів 40 матчів, у яких забив 47 голів та віддав шість гольових передач.