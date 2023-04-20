Англія

З'явились цікаві подробиці переходу Михайла Мудрика в Челсі.

Президент Челсі Тодд Боулі зробив неоднозначний жест, який частково визначив долю Михайла Мудрика в клубі.

Як повідомляє Daily Mail, функціонер вирішив запросити Михайла до роздягальні команди, щоб познайомитись з майбутніми одноклубниками та співробітниками клубу. Це відбулось 15 січня, у день матчу з Крістал Пелас. На той момент про перехід українського вінгера в лондонський клуб офіційно не повідомлялось.

Як стверджує видання, деякі гравці та співробітники клубу були шоковані цим та не зрозуміли такого рішення.

Наразі в активі Михайла 12 матчів у складі "синіх" і 2 асиста.

Раніше повідомлялося, що Мудрик — другий найгірший новачок Челсі за версією Goal.