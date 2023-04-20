"Каноніри" готуються до підписання нових футболістів.
Мартін Субіменді, getty images
20 квітня 2023, 18:59
Арсенал розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабриціо Романо, скаути лондонського клуба спостерігали за дуетом з Реала Сосьєдад.
Стверджується, що Арсенал розглядає кандидатури захисника Ле Норман та півзахисника Субіменді для зміцнення складу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що оточення Канте розповіло, що Арсенал робив запит щодо француза.