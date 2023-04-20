Англія

"Каноніри" готуються до підписання нових футболістів.

Арсенал розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабриціо Романо, скаути лондонського клуба спостерігали за дуетом з Реала Сосьєдад.

Стверджується, що Арсенал розглядає кандидатури захисника Ле Норман та півзахисника Субіменді для зміцнення складу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що оточення Канте розповіло, що Арсенал робив запит щодо француза.