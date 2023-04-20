Англія

Лондонці хотіли би бачити в себе тренера Маурісіо.

Челсі контактував з Маурісіо Почеттіно щодо можливого переходу влітку — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Представники лондонців вже розглядали аргентинського наставника перед стартом нинішнього сезону, проте остаточно до жодної конкретики це не призвело.

Наразі фаворитом на цю посаду називають Юліана Нагельсманна, але готуються й інші варіанти.

Раніше Почеттіно очолював Тоттенгем у Англії.