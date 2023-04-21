Англія

Клуб готується попрощатись з деякими виконавцями.

Манчестер Юнайтед в літнє трансферне вікно точно попрощається з деякими гравцями.

Клуб планує не тільки підсилити деякі позиції, а й розгрузити заробітну плату, відпустивши футболістів, які не грають. Про це пише журналіст Джеймі Джексон.

Точно залишать клуб центральні захисники Філ Джонс та Аксель Туанзебе, в яких контракти підходять до завершення. Другий зараз захищає кольори Сток Сіті на правах оренди.

Ще думають над долею трьох інших футболістів: Алекса Теллеса (в оренді в Севільї), Ганнібала Межбрі (в оренді в Бірмінгемі) та Еріка Байї (в оренді в Марселі). Вони близькі до того, щоб піти.

Раніше також повідомлялось, що півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек може повернутись в Аякс.