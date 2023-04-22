Англія

Затяті суперники з Лондону конкурують навіть позаочі.

Напередодні лондонський Арсенал у рамках тридцять другого туру англійської Прем’єр-ліги вдома втратив очки в грі проти Саутгемптона.

Арсенал — Саутгемптон 3:3 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Незважаючи на те, що команда Мікеля Артети втратила важливі залікові бали в умовах перегонів за чемпіонський титул проти Манчестер Сіті, "каноніри" все ж змогли розраховувати на певне статистичне досягнення.

75 здобутий бал зробив їх недосяжними для найбільш принципового суперника — Тоттенгема, із яким у парі Арсенал утворює дербі Північного Лондона.

Що цікаво, подібне трапилось уперше з сезону-2015/16, тоді як після нього "шпори" посідали другу сходинку (Арсенал — 5) у 2016/17, третю (шосту) у 2017/18, четверту (п’яту) у 2018/19, шосту (восьму) у 2019/20, сьому (восьму) у 2020/21 та четверту (п’яту) в кампанії-2021/22 відповідно.

У наступному турі лондонський Арсенал гратиме в гостях проти Манчестер Сіті.