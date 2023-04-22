Англія

Лондонці проведуть чистку складу.

Челсі доволі активно попрацював в минулі трансферні вікна, тому тепер має деякі проблеми з відповідністю правилам фінансового фейр-плею.

Як повідомляє видання Evenind Standard, лондонський клуб готовий продати вісьмох гравців, щоб стабілізувати своє становище.

Стверджується, що мова йде про Хакіма Зієха, Каліду Кулібалі, Ромелу Лукаку, Пьєра-Еймеріка Обамеянга, Крістіана Пулішича, Конора Галлагера, Рубена Лофтус-Чіка та Мейсона Маунта.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нагельсманн відмовився очолити Челсі, будучи головним кандидатом на цю посаду.