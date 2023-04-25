Англія

Іспанський фахівець дав коментар напередодні гри АПЛ.

У рамах центрального матчу другого кола елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Сіті прийме не своєму полі Арсенал.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола вважає, що ця гра не буде вирішальною, та не жалкує, що відпустив Зінченка в Арсенал.

"Приємно знаходитись в такій ситуації Після вдалого старту Арсеналу було важко думати, що ми будемо на цій стадії. Тож це дійсно, дуже важлива гра. Ми можемо отримати очки, щоб стати недосяжними для опонентів, тому ми зосереджені на тому, що ми повинні зробити.

Цей матч дійсно важливий, але не вирішальний, тому що є занадто багато важких ігор для обох сторін. У нас є ще важкі ігри, але ми не можемо заперечувати, наскільки ця гра важлива.

Продаж Зінченка та Жезуса в Арсенал? Усі погодилися. Гравці хотіли піти, клуб хотів продати, а клуб хотів купити. Вони були щасливі, і ми щасливі. Ми ні про що не шкодуємо", — наводить слова іспанця Evening Standard.

Поєдинок між Манчестер Сіті та Арсеналом розпочнеться о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.