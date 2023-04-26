Англія

Бірмінгемці прагнуть закріпитись у зоні єврокубків.

Бірмінгемська Астон Вілла напередодні мінімально обіграла лондонський Фулгем у домашньому матчі 33 туру англійської Прем’єр-ліги.

Астон Вілла — Фулгем 1:0 Відео гола та огляд матчу АПЛ

Ця зустріч стала особливою для колективу іспанського фахівця Унаї Емері не тільки тому, що перемога в ній дозволила команді зайти до єврокубкової зони хоча б до завершення гри поміж Тоттенгемом та Манчестер Юнайтед, а й тому, що допомогла керманичу встановити історичне досягнення для всього чемпіонату.

Як повідомляє прес-служба "левів", ще жодній команді за часи проведення АПЛ не вдавалось забити в двадцяти поспіль матчах на чолі з новим головним тренером.

Нагадаємо, що 51-річний Емері очолив команду на початку листопада 2023 року, замінив на цій посаді Стівена Джерарда, після якого тимчасово виконував обов’язки Аарон Денкс.

Від того моменту Вілла поступалась в чемпіонаті лише Ліверпулю (1:3), Лестеру (2:4), Манчестер Сіті (1:3) та Арсеналу (2:4), а за останні 10 матчів утратила очки лише в іграх проти Вест Гема та Брентфорда (двічі по 1:1).

У наступному турі бірмінгемська Астон Вілла зіграє в гостях у Манчестер Юнайтед.