Англія

Нідерландець оцінив суперзірку "шпор".

Головний тренер "Червоних дияволів" Ерік тен Гаг висловився перед матчем з Тоттенгемом в АПЛ.

"Вплив Кейна на гру Тоттенгема очевидний. У нас є план щодо цього. У домашньому матчі ми діяли дуже добре, то ж завтра на виїзді потрібно знову добре виконати цей план.

Потрібно захищатися командно. Це дуже розумний гравець, не можна дозволяти йому опинятися в ситуаціях, де він матиме вплив на матч", — сказав тренер.

Матч Тоттенгем – Манчестер Юнайтед відбудеться 27 квітня о 21:45.