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Ганс-Дітер Флік поділився своїми думками перед контрольними матчами збірної Німеччини.

Головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік прокоментував майбутню підготовку національної команди до контрольних матчів проти України, Польщі та Колумбії.

"Ми проведемо особливий матч проти України, а потім у спарингах на нас чекатимуть ще два сильні суперники — Польща та Колумбія. У цих товариських поєдинках ми хочемо розвинути те, що команда продемонструвала в другому таймі контрольного матчу з Бельгією.

Перші півгодини показали, що нам потрібно ще багато працювати, щоб вийти у фінал чемпіонату Європи. Але якщо команда правильно засвоїть урок і зіграє так, як протягом наступних 60 хвилин, міцно захищаючись та сміливо йдучи вперед, уболівальники нас підтримають, і весь стадіон буде з нами. Ми дуже чітко відчули цю підтримку в Кельні та хочемо взяти цей імпульс із собою на наступні три поєдинки", - наводить слова Фліка прес-служба Німецького футбольного союзу.

Нагадаємо, матч Німеччина – Україна відбудеться 12 травня та пройде на стадіоні Везерштадіон у Бремені. Це буде 1000 матч для німецької збірної у її історії.