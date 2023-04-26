Італія

Задачі Ювентуса озвучив головний тренер.

Головний тренер "зебр" Массіміліано Аллегрі напередодні матчу з Інтером у Кубку Італії розповів, що перед командою стоїть задача посісти друге місце, щоб гарантувати участь у Суперкубку наступного року.

"Якщо гратимемо добре і нам пощастить – вийдемо у фінал. Якщо ні – поаплодуємо Інтеру. На цьому етапі сезону всі матчі вирішальні.

У Серії А ми маємо повернутися на переможний шлях, але почнемо думати про це у четвер. Ми хочемо фінішувати другим – це гарантує нам участь у Суперкубку наступного року", – сказав Алегрі.

Перша півфінальна зустріч між командами завершилась із нічийним рахунком 1:1.

Нагадаємо, матч Інтер — Ювентус відбудеться сьогодні, 26 квітня, о 22:00 за київським часом.