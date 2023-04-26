Іспанія

Українець привітав одноклубника.

Півзахисник Жирони Віктор Циганков привітав свого одноклубника Валентина Кастельяноса з покером у ворота мадридського Реала (4:2).

"Монтіліві — місце чудес. Ми всі будемо пам'ятати минулу ніч. Як і ти, Кастельянос. Насолоджуйся цим моментом, ти на нього заслуговуєш", — написав українець в Інстаграм.

Раніше повідомлялося, що Кастельянос — перший за 76 років автор покера у ворота Реала в Ла Лізі.