Іспанія 26 квітня 2023, 16:59 Циганков — Кастельяносу після покеру у ворота Реалу: Насолоджуйся цим моментом Українець привітав одноклубника. ВІКТОР ЦИГАНКОВ, GETTY IMAGES 26 квітня 2023, 16:59 Півзахисник Жирони Віктор Циганков привітав свого одноклубника Валентина Кастельяноса з покером у ворота мадридського Реала (4:2). "Монтіліві — місце чудес. Ми всі будемо пам'ятати минулу ніч. Як і ти, Кастельянос. Насолоджуйся цим моментом, ти на нього заслуговуєш", — написав українець в Інстаграм. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktor Tsygankov 🇺🇦 (@viktortsygankov) Раніше повідомлялося, що Кастельянос — перший за 76 років автор покера у ворота Реала в Ла Лізі. Люди Валентін Кастельянос Віктор Циганков Команди Жирона Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте