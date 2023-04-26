Англія

Португалець висловив комплімент одноклубнику.

Португальський півзахисник Ман Сіті Бернарду Сілва висловився про результативність Ерлінга Голанда.

"Його статистика неймовірна, така кількість голів – це рівень Кріштіану та Мессі. Сподіваюся, Ерлінг продовжить так само. Нам до останнього матчу сезону потрібні його голи. Це справжній хижак.

Ерлінг має особливу зв'язку з Кевіном де Брюйне, який обожнює гравців такого типу. Коли м'яч у де Брюйне, потрібно робити забігання, а Ерлінг дуже сильний та швидкий. Це ідеальне поєднання. Вони дуже добре грають, як ми побачили цього сезону.

В останні кілька років у нас траплялися серії із 20 перемог чи матчів без поразок. Зараз ми знову у добрій формі. Сподіваємося продовжити так само, бо хочемо взяти трофеї. Ми вже були у такій ситуації", – сказав півзахисник Манчестер Сіті для Arab News.

Сьогодні "містяни" зіграють з Арсеналом. Поєдинок між Манчестер Сіті та Арсеналом розпочнеться о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.