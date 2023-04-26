Україна

"Гірники" продовжують підготовку до матчу проти Колоса.

Донецький Шахтар продовжує підготовку до матчу 23 туру УПЛ проти Колоса. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У середу, 26 квітня, команда Ігора Йовічевіча провела чергове тренування на полі заміського спорткомплексу Святошин.

За індивідуальною програмою займалися одразу четверо гравців – Дмитро Криськів, Віктор Корнієнко, Іван Петряк та Дмитро Різник.

Зазначимо, що кілька днів тому до загальної групи "гірників" повернувся Олександр Зубков.

Нагадаємо, матч Колос — Шахтар відбудеться у п'ятницю, 28 квітня, о 15:00 за київським часом.